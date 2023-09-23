Türk Müziğinin sevilen sanatçıların Candan Erçetin, Kültürpark Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Yaz sezonu boyunca şehir şehir gezerek müzikseverle buluşan Candan Erçetin, turnesine Bursa’da devam etti.

Hayranlarını “Umrumda Değil” şarkısıyla selamlayan Erçetin, muhteşem performansıyla Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Repertuvarında 90’lı yılların parçalarına da yer veren Candan Erçetin, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerle birlikte hep bir ağızdan şarkılarını seslendirdi. Konser boyunca harika enerjisiyle bir an olsun tempoyu düşürmeyen Candan Erçetin, programının finalini “Gençlik Marşı”, Mülkiye Marşı” ve “İzmir Marşı” söyleyerek alkışlar eşliğinde sahneden indi.