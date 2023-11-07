Bursa Şehir Hastanesi, kadavradan yapılan organ nakillerinin ardından canlıdan canlıya organ nakillerine de başladı. Laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen iki ayrı operasyonla böbrek yetmezliği sorunu yaşayan hastalar hayata yeniden tutundu. 44 yaşındaki Mehmet Erdal, kız kardeşi 37 yaşındaki Gökçen Erdal'ın böbreğini alarak, 43 yaşındaki Kadir Kadiroğlu ise eşi 40 yaşındaki Halime Kadiroğlu'nun böbreğiyle sağlığına kavuştu. Operasyon sonrası, hastanede bir hafta boyunca tedavi gördükten sonra Erdal ve Kadiroğlu, son kontrollerin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Birim Sorumlusu Op. Dr. Serdar Geylan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibinin desteğiyle gerçekleşen bu ilk canlıdan canlıya nakil operasyonlarının hastane için bir milat olduğunu ifade etti. Op. Dr. Geylan, "Bu vakalar, hastanemiz için bir ilkti ve emeği geçen tüm ekibimize, bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibine teşekkür ediyorum," dedi.

Bursa Şehir Hastanesi'nin organ nakli ruhsatını almasının 10. ayında canlıdan canlıya nakil operasyonlarına başladığını söyleyen Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Ayar, hastanenin bu alanda Güney Marmara ve Türkiye genelinde öncü bir konuma geleceğini belirtti.

Gökçen Erdal, abisinin uzun süreli şeker hastalığına sahip olduğunu ve bir yıl önce iki böbreğini kaybettiğini anlattı. Abisinin evde diyaliz yapmak zorunda kaldığını ve bu nedenle organ nakline her zaman destek verdiklerini belirtti. Ancak verici olarak tereddütlerinin olduğunu ifade eden Gökçen Erdal, doktorlarının bilinçli açıklamaları sayesinde kişinin tek böbrekle yaşamına devam edebileceğini öğrendiğini ve bu nedenle abisine böbreğini bağışlarken asla tereddüt etmediğini vurguladı. Erdal, doktorların abisini sağlığına kavuşturduğu için minnettarlık duyduklarını ve hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Mehmet Erdal, uzun yıllardır şeker hastası olduğunu ve son bir yıldır iki böbreğinin işlevini yitirdiğini açıkladı. Hemodiyaliz tedavisine başladığını ve canlıdan canlıya böbrek nakli operasyonunu beklediğini belirten Erdal, kız kardeşi ve annesinin organlarını bağışlama isteğini dile getirdi. Kız kardeşinin uygun bir donör olduğunu belirten Erdal, bu süreçte yaşadığı endişeleri paylaştı. Ayrıca, kız kardeşi ve annesinin kendisine bebek gibi ilgi gösterdiklerini ve bu ilgiyi 5 yıldızlı bir otelde dahi bulamayacaklarını ifade etti. Ameliyat sonrası hızla toparlandığını ve bir hafta sonra hastaneden taburcu olacağını açıkladı. Ayrıca, tüm vatandaşlardan böbrek bağışı konusunda duyarlı olmalarını ve bu konuda özverili davranmalarını istedi. Kendisinin doğum gününün artık ameliyat tarihine denk geldiğini ve bundan sonra bu tarihi doğum günü olarak kutlayacağını belirtti.

Diğer bir organ nakli vakasında ise, 9 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden Kadir Kadiroğlu, eşi Halime Kadiroğlu'nun bağışladığı böbrekle şifa buldu. Kadiroğlu, bu sürecin ne kadar zorlu olduğunu vurgulayarak "Eşim ile 20 yıllık evliyiz. Sağ olsun böbreğini bana vermeyi kabul etti. Şu an yeniden doğmuş gibiyim" dedi.