Olay, Gürsu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev alev yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyüyen alevler otomobilin hemen yanındaki servis aracına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.