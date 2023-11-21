Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek adına çiftçilere sunduğu geniş kapsamlı desteklerle ön planda. Son olarak, HAGEL işbirliğiyle Orhaneli ilçesinde gerçekleştirilen bir proje kapsamında, 80 çiftçiye toplamda 8 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu dağıtarak tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda fide-fidan temini, kaliteli üretim, ekipman desteği ve ürün pazarlaması gibi birçok alanda çiftçilere destek oluyor. Bu çerçevede yapılan çalışmaların bir parçası olarak, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği ve Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen bir etkinlikte 80 çiftçiye 8 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu dağıtıldı.

Dağıtım törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, tarım arazilerine sahip çıkılması konusunda çiftçilere uyarılarda bulundu. Yıldız, yapılan desteklerin tarımsal verimliliği artırmak adına en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, çiftçilere arazilerini satmamaları konusunda önemli bir çağrıda bulundu.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'un da katılım gösterdiği tohum dağıtım töreninde konuşan Başkanvekili Yıldız, geçen yıl Büyükorhan ilçesinde tanıştığı bir çiftçinin hikayesini paylaşarak, arazilerin değerini bilmek ve satmamak konusunda çiftçilere önemli bir mesaj iletti.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, özellikle 2014 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları desteklerin tarıma yönelik çalışmalarında kendini göstermeye başladığını belirtti. Başkan Aykurt, tarıma yönelik yapılan çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını ve bu desteklerle ekonomik katkı sağladıklarını ifade etti.

Orhaneli Ziraat Odası Başkanı Nafiz Kaya ise dağıtılan sertifikalı arpa ve buğday tohumlarının verimliliği artırmak adına önemli bir adım olduğunu belirterek, çiftçilere teknik destek alma çağrısında bulundu ve yapılan destek nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.