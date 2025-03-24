Güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüler sonrası yer sahibi ayağının gaza takıldığını iddia etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde 6 yıldır kız kardeşiyle kadın kuaförlüğü yapan Betül V., iddiaya göre yer sahibinin 35 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkarmak istemesi üzerine 2 yıl daha sözleşmesinin olduğunu belirtip, zam oranın da EFE-TÜFE hesabına göre yapılmasını istedi.

Bu teklifi kabul etmeyen Mahmut K., işletme sahipleri kadınlarla tartışmaya başladı. Öfkeli adam bir süre sonra otomobiliyle gelip, iş yerine dalıp camı kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, korku dolu anlar yaşayan kadınlar yer sahibi arasında çıkan tartışmayı çevredekiler ayırdı. Kavga polis merkezinde son buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili konuşan Mahmut K., ayağının gaz pedalına takıldığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.