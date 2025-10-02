Marmara Denizi’nde, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55’te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin odak noktası Tekirdağ açıkları olarak tespit edildi. 12,5 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, sığ olması sebebiyle çevre illerde de hissedildi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı Etkisi

Kandilli'nin ön değerlendirme raporuna göre, Tekirdağ'ın güney-güneybatısı, genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi altında bulunuyor. Fay hattının kuzey kolu Marmara Denizi'nden geçerek Saroz Körfezi'ne kadar uzanıyor. Bölgede yer alan Tekirdağ-Ganos-Saros fay parçaları, sismik hareketliliğin en önemli kaynakları arasında gösteriliyor.

Bölgedeki Tarihsel Depremler

Rapor, bölgenin tarih boyunca birçok yıkıcı depremle karşılaştığını vurguluyor. Tarihsel kayıtlara göre, 1354 yılında bölgede şiddeti 9’a ulaşan büyük bir deprem meydana gelmişti. Ayrıca 1509, 1855 ve 1894 yıllarında yaşanan depremler de Marmara’nın güneydoğusunda önemli hasarlara neden olmuştu.

1912'de 7,4'lük Deprem Meydana Gelmişti

1900 yılından günümüze kadar bölgede kaydedilen önemli depremler arasında 1912 Eriklice-Şarköy depremi öne çıkıyor. 7,4 büyüklüğündeki bu deprem Tekirdağ merkezine yalnızca 49 kilometre mesafede gerçekleşmişti. Uzmanlar, bu tür büyük depremlerin Marmara'daki aktif fay hatları nedeniyle her zaman gündemde olduğunu hatırlatıyor.

Uzmanlardan Deprem Uyarısı

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi ve çevresindeki aktif fay hatları nedeniyle bölgenin depremsellik açısından yakından takip edilmesi gerektiğini açıkladı. Bölgedeki hareketliliğin geçmişte meydana gelen büyük depremlerle paralellik gösterdiği ve benzer şiddette sarsıntıların ileride de yaşanabileceği bildirildi.

Marmara'da 5 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında bugün saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Çanakkale ve Balıkesir'de hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, bazı bölgelerde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alındığı ve 17 kişinin de panikle yaralandığı bildirildi.