Olay, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan tonlarca ağırlığındaki araç takla atarak ters döndü. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, kazayı görenler sürücüyü araçtan çıkarmak için seferber oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılırken, araç uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.