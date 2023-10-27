Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkusunu tüm vatandaşların yaşayabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli bir duyuru yapıldı. Buna göre, kent içi toplu ulaşım hizmetleri, 29 Ekim Pazar günü ücretsiz olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama ve etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşların rahatlıkla tören ve kutlamalara ulaşabilmesi amacıyla, BursaRay, Burulaş otobüsleri ve tüm Özel Halk otobüslerinde bu özel günde ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi. Ücretsiz ulaşımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, Bursakart'larını kullanmaları gerekecek. Ayrıca, ilçe içi halk otobüslerinde de bu ücretsiz uygulamanın geçerli olacağı vurgulandı.

Ancak, belirtilen ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımda geçerli olmayacak.