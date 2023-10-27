Sungurpaşa mahallesinde meydana gelen olayda yaşlı adam banyoda ölü bulundu.

Olay Sungurpaşa mahallesinde bir evde meydana geldi. Halil K.(65), girdiği banyoda fenalaştı. Bir süre sonra eve gelen ailesi adamı banyoda hareketsiz halde buldular. Haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit ettiler. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Haber Merkezi