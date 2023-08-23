Bursa'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyon sonucunda, DEAŞ terör örgütü ile ilişkisi olduğuna dair belirlemeler yapılan 12 yabancı uyruklu birey gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen söz konusu yabancı uyrukluların yakalanması sağlandı. Şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerinde yapılan aramalarda ise birçok dijital materyale el konuldu.