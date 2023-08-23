Bursaspor'un genç yeteneği Seçkin Batuhan Fırıncı, yeşil-beyazlı takımdan ayrıldığını duyurarak, "Bursaspor'a uzun yıllar boyunca hizmet etme arzusundaydım; ancak uzun bir süredir beklememe rağmen profesyonel sözleşme teklifi almadım. Bu sebeple ve haklı gerekçelerle bu kararı almaktan başka çarem kalmadı" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'dan ayrılan genç futbolcu Seçkin Batuhan Fırıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Kıymetli Bursaspor camiasına, yaklaşık iki yıl önce adımı attığım Bursaspor Kulübü'nden, hedeflerim doğrultusunda ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Bu süre zarfında, futbol odaklı yaklaşımlarıyla dikkat çeken kulüp yöneticilerine, değerli hocalarıma, tüm takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına yürekten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bursaspor'a uzun yıllar boyunca hizmet etmeyi arzu ettim. Ancak, uzun bir süredir beklememe ve istememe rağmen profesyonel sözleşme teklifi alamadım ve bu durum beni haklı nedenlerle bu kararı almaya yöneltti. Büyük Bursaspor camiasının tekrar hak ettiği yere gelmesini içtenlikle temenni ediyor, yeni dönemdeki başarılarını dört gözle bekliyorum. En içten saygılarımla."