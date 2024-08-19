Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 12-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde önemli ihlaller tespit etti. Elektronik, sabit ve seyir halinde yapılan denetimlerde, çeşitli trafik kurallarını ihlal eden toplam 7.823 araç ve sürücüsüne ceza uygulandı.

Denetimlerdeki başlıca ihlaller ve ceza sayıları şöyle:

Hız İhlali: 886 araç ve sürücüsü hız sınırını aştı.

Alkollü Araç Kullanımı: 117 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı.

Emniyet Kemeri Kullanımı: 1.273 araç ve sürücüsü emniyet kemerini takmadı.

Kask Kullanımı: 572 motosiklet sürücüsü kask kullanmadığı için ceza aldı.

Kırmızı Işık ve Yaya Geçidi İhlali: 250 araç ve sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptı veya yaya geçidinde öncelik vermedi.

Sürücü Belgesiz Araç Kullanımı: 388 araç ve sürücüsü, sürücü belgesiz araç kullandı.

Drift ve Modifiye Araçlar: 81 araç ve sürücüsü drift yaptı veya modifiye/abartı egzoz kullandı.

Cep Telefonu Kullanımı: 636 araç ve sürücüsü seyir halindeyken cep telefonu kullandı.

Yasak Park: 1.313 araç ve sürücüsü yasak park nedeniyle ceza aldı.

Trafik İşaretleri ve Yer İşaretleri İhlali: 434 araç ve sürücüsü trafik işaret levhalarına ve yer işaretlerine uymadı.

Denetimlerde toplam 5.950 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerinden ceza kesilirken, 1.873 ihlal diğer trafik kurallarından kaynaklandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerin devam edeceğini açıkladı.