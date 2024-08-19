Damat Tween Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Süleyman Orakçıoğlu, Halidun Orakçıoğlu

Kuruluş Tarihi: 1986

Şehir: İstanbul

Hizmetleri: Hazır Giyim Ürünleri

Resmi Sitesi: www.damattween.com

Damat Tween Hakkında Bilgi

Damat ve Tween markalarını içinde bulunduran ORKA Tekstil 1986 senesinde Süleyman Orakçıoğlu ve Halidun Orakçıoğlu kişileri tarafından ORKA Group’un bir parçası olarak, moda sektöründe geniş bir yelpazede ürün seçeneği sunan global bir erkek giyim şirketi olarak kurulmuştur. Tüm dünya tarafından tanınmış, yaşam tarzını yansıtan markalar olan Damat ve Tween, ülkemiz olan Türkiye’de tasarlanmakta ve üretilmektedir.

Türkiye’de ki lüks erkek giyimi segmentinde pazarın lideri olmayı başaran ve 40 ülkeye ürünlerini ihraç etmekte olan şirket merkezi olan İstanbul’da 307 yetenek ile müşterilerine mükemmel kalitede ürünler ve yüksek seviyede servis sunmaktadır.

Bu özverili çalışma hırsı şirketi ve markalarını dünya modasında önemli noktalara ulaştırmıştır. Ernst & Young’ın 37 ülkede düzenlediği ve 2004 yılı itibariyle Türkiye’nin de dahil olduğu “World Entrepreneur Of The Year – Dünya’da Yılın Girişimcisi” yarışmasının 2004 yılı Türkiye birincisi, şirket CEO’su Süleyman Orakçıoğlu seçilmiştir. “Yılın Girişimcisi” ödülü başarılı girişimcileri ödüllendirmek amacıyla dünya genelinde düzenlenen ve halen dünyanın ilk ve tek en kapsamlı iş dünyası ödül programıdır.

ORKA bünyesinde yer alan Tween’in İspanya, Hindistan, Dubai, Ukrayna, Lübnan ve bunun dışında birçok yerde mağazası, Londra, Moskova ve Benelüx’de showroomları bulunmaktadır. Markaları Türkiye’de dağılım olarak kendi konsept mağazalarının yanı sıra departman mağazalarında da yer almaktadır. Yurt dışında ise başarılı franchise ortakların yanı sıra özenle seçilmiş satış noktalarında moda severlerle buluşmaktadır.

Damat ve Tween markasının boy gösterdiği fuarlar ve etkinliklerden bazıları; Pitti Immagine Uomo, Florence; Premium+, Berlin; CPD, Düsseldorf; Project, New York; Project, Los Angeles; IF, Istanbul; Magic, Las Vegas; CPM, Moscow; İstanbul Fashion Week; LONDON FASHION WEEK.

Damat Tween Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

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