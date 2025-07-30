Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçüldü.

Deprem, merkez üssüne yakın bölgelerin yanı sıra Bursa'nın birçok ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, vatandaşlar tarafından sosyal medyada da yoğun şekilde paylaşıldı. Yetkililerden yapılan açıklamalarda, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin meydana geldiği nokta, 39°08'30.1" kuzey enlemi ile 28°13'04.1" doğu boylamı olarak kaydedildi.

Bölgedeki sismik hareketliliğin izlendiğini ve olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.