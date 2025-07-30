Ancak FOMC oylamasında iki üye, Waller ve Bowman, faiz indirimi yönünde oy kullandı.

Eski Başkan Trump ise faizlerin 3 puan indirilmesi gerektiğini savunmuş, her yüzde 1’lik indirimin ABD’ye 360 milyar dolar tasarruf sağlayacağını belirtmişti. Trump, Powell’ın faiz indirimi yapması gerektiğini defalarca dile getirmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada ekonomide yavaşlamaya işaret etti ve enflasyonun yüzde 2’lik hedeften hala çok uzak olduğunu vurguladı. Powell, iş gücü piyasasının ve büyümenin iyi durumda olduğunu belirterek, mevcut parasal politikaların ekonomiyi sağlam tutacağını düşündüklerini söyledi.

GSYH’nin yılın ilk yarısında yüzde 5 oranında azaldığını, ücret artışlarının ise enflasyonun üzerinde seyretmeye devam ettiğini dile getiren Powell, enflasyonun 2022 Mayıs’tan daha istikrarlı olmasına rağmen uzun vadeli hedeften oldukça uzak olunduğunu belirtti.

Fed, bilanço küçültme sürecini sürdürürken, hükümette devam eden politika değişikliklerinin yarattığı belirsizliklerin risk oluşturduğunu ifade etti. Enflasyonun bir süre daha kalıcı olabileceğini söyleyen Powell, asıl hedeflerinin enflasyon hedeflerini korumak ve halkın refahını sağlamak olduğunu ekledi.

Eylül ayındaki faiz oranlarına ilişkin henüz bir karar alınmadığını söyleyen Powell, çözülmesi gereken çok fazla belirsizlik olduğunu ve önümüzdeki dönemde de yeni belirsizliklerin ortaya çıkabileceğini kaydetti.