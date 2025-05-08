Şehir, ilk kez ev sahipliği yapacağı downhill bisiklet yarışlarıyla heyecan dolu anlara sahne olacak. Doğa harikası parkurlarıyla ünlü Bursa'nın eşsiz coğrafyası, bu zorlu ve heyecan verici spor için mükemmel bir arena sunuyor. Yarışmalar öncesi sporcular Uludağ'ın eteklerindeki dik yokuşlardan bisikletleriyle inip gösteri yaptılar.



Türkiye'de ilk defa düzenlenecek ekstrem bisiklet yarışı Urban Downhill yarışı yurdun dört bir yanından 100'e yakın yetenekli downhill bisikletçilerini bir araya getirecek. 11 Mayıs Pazar günü Molla Fenari Mahallesinden başlayıp Pınarbaşı Parkında son bulacak yarışma da katılımcılar, dik ve engebeli merdivenlerden inerek zamana karşı mücadele edecekler. Hız, teknik beceri ve cesaretin ön planda olacağı bu yarışlar, izleyicilere de unutulmaz anlar yaşatacak.



Yarış Direktörü Gökmen Binici, Türkiye'de ilk defa Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan Urban Downhill yarışlarının antrenmanları başladı. Pazar günü saat 11'de başlayacak olan bu yarışa herkesi bekleriz, bu heyecana herkes ortak olsun" ifadelerini kullandı.