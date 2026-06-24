Aydın, 12 yıldır revizyon bekleyen hanın hem fiziki görüntüsünün tarihi kimliğe yakışmadığını hem de esnafın mağduriyetinin devam ettiğini vurgulayarak; 'Gelinen noktada hangi kurum yaparsa yapsın, artık bu çalışmalar tamamlanmalıdır' dedi.

2014 yılında Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı hatırlatan Aydın, 'Proje hazırlıklarının ardından İç Fidan Han arkeoparka dönüştürülecek, doğu cephesinden yeni bir kapı açılarak yaya aksına bağlanacak ve turistik bir alan haline gelecek' sözlerini hatırlattı. Ancak aradan geçen sürede projenin tamamlanmadığını belirtti.

Cemil Aydın, belediyenin mali ve teknik kapasitesinin bu projeyi bitirmeye fazlasıyla yeterli olduğunu ifade ederek şu çağrıyı yaptı:

'İnanıyor ve biliyoruz ki Osmangazi Belediye Başkanlığı bu çalışmayı hakkıyla tamamlayabilir. Artık bir an önce harekete geçilmelidir. Zira Fidan Han'ın doğu bölümündeki görüntü tarih ile örtüşmemektedir.'

Bu açıklama, BTSO seçimleri sürecinde de gündeme gelen Fidan Han tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmış oldu.