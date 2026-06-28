BALMEK'in 'Bir Şehir, Bin Emek' yıl sonu sergisinde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BALMEK kurslarını kırsal mahallelere taşıyacaklarını ve el emeği ürünleri İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 10 ilde satışını hayata geçireceklerini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, emek, sabır ve sanatın buluştuğu BALMEK Yıl Sonu sergisine katıldı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen programda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir kaybetmeyecek, kazanacak. Kültürüyle, sanatıyla, birlik içerisinde olmasıyla kazanacak. EMITT Fuarı'na katıldık. Orada BALMEK çok büyük destek gördü. Güzel bir moral ve motivasyon var. 'Bir şehir, bin emek' mottosuyla hazırlanan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak burada kursiyer olarak katılan, emek harcayarak meslek sahibi olan ve bu güzellikleri üretenleri de canıgönülden tebrik ediyorum. BALMEK kurslarının şehir merkezinden beldelere ve kırsal bölgelere yayılması lazım. Mahallelerde ve kırsal bölgelerimizde yaşayan hemşehrilerimiz hem oralarda zaman geçirsin hem de kazanç elde etsin. Bu el emeği ürünlerin satışı için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere on ilde bu ürünlerin satışını hayata geçireceğiz. Ben, öncelikle 'Bir Şehir, Bin Emek' yıl sonu sergimizin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm kursiyerlerimizi, eğitmenlerimizi ve BALMEK ailesini yürekten kutluyorum. Eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimizi de canıgönülden tebrik ediyorum' diye konuştu.

Arbil Akın: 'Kadınlar el becerilerini geliştiriyor, Kültürel değerlere sahip çıkılıyor'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin eğitim yuvası BALMEK'in yıl sonu sergisinin bu yıl 'Bir Şehir Bin Emek' sloganıyla düzenlendiğini belirten Arbil Akın, 'Geleneksel el sanatlarımızdan coğrafi işaretli ürünlerimize kadar tüm değerlerimizi görme fırsatına sahibiz. Yıl boyu BALMEK çatısı altında tüm ilçelerimizde yoğun emekleriyle ürünlerini sergileyen tüm hocalarımız ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bu kurslarımız sayesinde kadınlarımız el becerilerini geliştiriyor, kültürel değerlerimize sahip çıkıyor ve aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. 96 farklı branş ile BALMEK'in ne kadar kapsayıcı olduğunun en büyük kanıtıdır. Sosyal belediyecilik ilkemiz gereği engelli vatandaşlarımızı ve özel bireylerimizi toplumsal hayata katarken sömestr döneminde çocuklarımıza sanatsal yeteneklerini keşfetme imkanı sunduk. Bu kapsamlı faaliyet sadece merkezimiz ve ilçe merkezlerimizle sınırlı kalmıyor. Kırsalımıza köylerimize de ulaştırmak için çalışmalar devam ediyor. Aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarımızın da yer aldığı uzman eğitmen kadromuza, bu büyük organizasyonda emeği geçen tüm belediye ekiplerimize ve en önemlisi hayallerini sabırla ilmek ilmek işleyen her bir kursiyerimize yürekten teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

20 ilçede kursiyerlerin el emeğiyle ürettikleri eserlerin sergilendiği atölyeleri ve stantları tek tek inceleyerek eserler hakkında bilgi alan Akın çifti, alışveriş yaptı. Kursiyerlerin heyecanına ve gururuna ortak olan Başkan Akın ve Arbil Akın, herkesi tek tek tebrik ederken başarılarının devamını diledi.