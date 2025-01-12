Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü D.K., yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA