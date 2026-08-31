

Kaza Osmaniye mahallesi Altay caddesi ile Ahmet Akyollu caddesinin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi.

Berat Ü. Yönetimindeki 16 AET 152 plakalı otomobili ile sürücü Aziz Emre Y. Yönetimindeki 16 LC 792 plakalı otomobilin çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 AET 152 plakalı otomobildeki yolcular Arda Kaan T.(21), Ayşenur Y.(21), İsmail P. (20) ve Mert İbrahim G.(21) ile diğer araçtaki yolcular Mehmet G.(19), Defne K.(21) ve Ahmad Nour S.(18) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ