3 Haziran Pazartesi itibaren başlayarak 7 Haziran Cuma gününe kadar Bursa'nın Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki bazı noktalarda farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, "Şebeke çalışması sebebiyle belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Yapılacak olan çalışmanın erken bitmesi halinde planlanan bitiş saatinden önce enerji verilecektir." ifadelerine yer verildi.

İŞTE KESİNTİ YAPILACAK NOKTALAR:

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Kaynak: SEHER YAŞA