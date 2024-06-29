30 Haziran Pazar günü itibaren başlayarak 5 Temmuz Çarşamba gününe kadar Bursa'nın BüyükorhanGemlikGürsu, İnegöl, KaracabeyKestel, MustafakemalpaşaNilüfer, Orhaneli, Orhangazi, OsmangaziYenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki bazı noktalarda farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, "Şebeke çalışması sebebiyle belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Yapılacak olan çalışmanın erken bitmesi halinde planlanan bitiş saatinden önce enerji verilecektir." ifadelerine yer verildi.

İŞTE KESİNTİ YAPILACAK NOKTALAR:

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Kaynak: SEHER YAŞA