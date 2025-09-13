Alınan bilgilere göre, Hamitler Mahallesi’nde yaşayan 36 yaşındaki Faruk Zortul, 2007 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından beyin kanaması geçirerek Parkinson hastalığına yakalandı ve engelli hale geldi. Geçtiğimiz aylarda 35/H hattındaki otobüse binen Zortul, son durağa kadar gitmek istediğini belirtti ancak bu isteği üzerine otobüs şoförü İsa Ş. ile aralarında tartışma yaşandı.

İddiaya göre, şoför, Zortul’a “Sen neden inmiyorsun hala” diyerek çıkıştı. Bunun üzerine Zortul, “Engelliyim abi, mecbur olmasan binmezdim” diye belirtip, son durağa kadar gitmek istediğini söyledi. Tartışmanın büyümesiyle şoförün, Zortul’u yaka paça otobüsten indirdi ve hakaret etti. Olayı gören vatandaşlar tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Hakarete ve şiddete maruz kaldığını belirten Faruk Zortul, durumu yargıya taşıdı.

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Can Vural, yaptığı açıklamada, “Bugün burada, Faruk arkadaşımıza yapılan haksızlığa tepki göstermek için toplandık. Evinden çıkmakta zorlanan birçok engelli birey var ve biz, onların da topluma katılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ancak bu tür şiddet olayları, bizleri hem psikolojik olarak yıpratıyor hem de yeniden evlerimize kapanmamıza neden oluyor. Faruk’un sonuna kadar yanındayız,” ifadelerini kullandı.