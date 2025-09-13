Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Çankaya FK ile 0-0 berabere kalan İnegöl Kafkasspor, ilk deplasman maçı için Edirne’ye gitti.

Hasan Uğur Kardal’ın talebeleri, deplasmandan 3 puan alarak İnegöl’e moralli dönmek istiyor. Çankaya FK karşısında sahaya sürülen 11’le maça başlaması beklenen Kafkas Kartalı, sezona sancılı başlangıç yapan Edinespor’u yenmeyi çalışacak.

Tüm taktik ve teknik çalışmalarını tamamlayarak maçın başlama saatini bekleyen İnegöl temsilcisinde Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal’ın “Biz iyi bir takımımız. Haftalar ilerledikçe daha iyi olacağız. Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve taraftarlarımız sizlere inanıyor. Sizlerden rakibi hafifi almamanızı istiyorum. Kadrolarında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Ancak onlarda kendilerini göstermeye çalışacak. Bu nedenle sahaya çıkıp istediğimizi alalım” dediği öğrenildi.

EDİNRSPOR NASIL BİR TAKIM?

Sezona kötü bir başlangıç yapan ev sahibi Edirnespor, ligin ilk haftasında deplasmanda Galata SK’ya 5-0 yenildi. Ekonomik darboğazda bulunan kulüp, transfer yapamayınca alt yapı oyuncularından kurulu bir kadroyla lige başlangıç yaptı.

Kadrosunda sadece 12 futbolcusu bulunması nedeniyle 19.8 yaş ortalaması ile başlangıç yapan ekipte yedek kulübesinde sadece 1 oyuncu oturuyor. Teknik ekibin kadro sorunu nedeniyle değişiklik yapamadığı ekipte 11 futbolcudan 10’nun 90 dakika boyunca mücadele etmesi gerekiyor.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan ekip, genç kadrosuyla İnegöl Kafkasspor’a direnmeye çalışacak. Edirnespor geçtiğimiz yıl karşılaştığı Kafkasspor'u, hem kendi sahasında hem de deplasmanda yenerek 6 puan kazanmıştı.

EDİRNESPOR-KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 3. Lig 1. Grup 2. hafta mücadelesinde Edinespor-İnegöl Kafkasspor arasındaki karşılaşma 14 Eylül Pazar günü saat 17.00’de başlayacak. Maçı hakem Bekir Doğan yönetecek.