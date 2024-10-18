Olay, Fatih Mahallesi 4. Kale Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Vatandaşların evden yükselen dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale edip yatalak hasta Muhammet Çalışkan'ı (70) alevlerin arasından kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.
Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Çalışkan, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA