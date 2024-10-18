Olay, Fatih Mahallesi 4. Kale Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Vatandaşların evden yükselen dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale edip yatalak hasta Muhammet Çalışkan'ı (70) alevlerin arasından kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

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Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Çalışkan, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA