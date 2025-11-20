Kaza, saat 11.00 civarında İznik–Yenişehir karayolunun 1. viraj olarak bilinen bölümünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, Ramazan Erçay idaresindeki malzeme yüklü tır kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Ekipler zorlu çalışmalar sonucu tırın bulunduğu noktaya ulaşırken, sürücü Ramazan Erçay ile yanındaki yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.