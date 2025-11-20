Basın mensuplarının eski belediye başkanı araç tahsisi yapılacağı iddiasının sorulması üzerine Başkan Bozbey, “Çok abartıldı. Bir toplantıda birileri neden geçmiş dönem belediye başkanlarına sahip çıkmıyorsunuz, en azından şoför verilse gibi bir konu oldu. Bende kimseye bilgi vermedim. Bende meclise yazarım değerlendirir dedim. Sayıştay tarafından mümkün olmadığını biliyorum. Ona rağmen mecliste hemen ben imzaladım altını. Ben verdim ama bu şekilde sonuç oldu. Görüşülmeye değer görülmedi. Kim bunu o maddeyi oradan çekmiş söylemiş, o ayrı mesele. Birileri öyle söyleme üzerinde meclis karar versin görelim dedim. Belediye başkanlarından hiç talep gelmedi onu da söyleyeyim” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ