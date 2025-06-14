Daha önce farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşan festival, bu kez Bursa’da sanat dolu günler yaşatacak.

Festival kapsamında düzenlenecek tüm konserler, her akşam saat 21.00’de FSM Hastane Alanı’nda ücretsiz olarak izlenebilecek. Farklı müzik türlerinin yer aldığı etkinlik programı, geniş bir dinleyici kitlesine hitap edecek şekilde planlandı.

Etkinlik takvimi şöyle:

28 Haziran: Ebru Yaşar

29 Haziran: Buray

30 Haziran: Merve Özbey

1 Temmuz: Ferhat Göçer

2 Temmuz: Mazhar-Fuat

3 Temmuz: Bayhan

4 Temmuz: Haluk Levent

5 Temmuz: Sefo

6 Temmuz: Tuğçe Kandemir

Screenshot 2025 06 14 12 20 21 66 1C337646F29875672B5A61192B9010F9

Kaynak: Haber merkezi