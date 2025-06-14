Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi bir mesaj yayımlayarak tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Tekin, sınava girecek gençlere seslenerek, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler; uzun bir hazırlık sürecinin ardından önemli bir dönemeçten geçiyorsunuz. Unutmayın ki, bu sınav yalnızca bir başlangıç. Sizlerin azmi, emeği ve hayalleri her şeyin üzerindedir. Başarının tek ölçütü sınavlar değildir, önemli olan inancınızı yitirmeden yolunuza devam etmenizdir" dedi.

Pazaryeri Belediyesi, sınav günü öğrenciler için önlem alacak

Öğrencilerin heyecanını paylaştığını belirten Başkan Tekin, ailelere de seslenerek, çocuklarının her daim yanında olmalarını ve onlara moral vermelerini istedi. Öte yandan Pazaryeri Belediyesi, sınav günü öğrencilerin rahat bir ortamda sınava girebilmesi için gerekli önlemleri alacaklarını duyurdu.