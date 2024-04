Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri başlıyor. 5 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek olan Sultanlar 1. Mustafa, 2. Osman, 4. Murad Dönemleri Ve Bursa Sempozyumu ile başlayacak olan fetih şenlikleri, 28 Nisan Pazar günü yapılacak Rahvan At Koşusu ile son bulacak.

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı’nın beylikten cihan devletine uzanan şanlı yolculuğun ilk kapısı olan Bursa’nın fethinin 698’inci yılında düzenleyeceği 19. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri ile Bursalıları tarihi bir yolculuğa çıkartacak. Nisan ayı boyunca spordan kültür ve sanata kadar pek çok alanda etkinliğin yer alacağı fetih şenlikleri için hazırlıklar tamamlandı. Bir ay boyunca kente bayram havası yaşatacak olan şenlikler, 5 Nisan Cuma günü Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan Sultanlar 1. Mustafa, 2. Osman, 4. Murad Dönemleri ve Bursa Sempozyumu ile başlayacak. Sempozyum öncesinde 4. Murad Dönemi ve Bursalı Müellifler Sergisi’nin açılışı da yapılacak.

Fetih coşkusunu doya doya yaşatacak olan şenlikler kapsamında, 6 Nisan Cumartesi günü saat 06.00’da Ulu Cami’de fetih duası yapılacak. Aynı gün içerisinde saat 17.30’da Tophane Meydanı’nda gerçekleştirilecek açılış töreninin ardından saat 18.30’da başlayacak olan Fetih Yürüyüşü, etkinliklerin en önemli ayağını oluşturacak. Her yıl büyük ilgi gören Fetih Yürüyüşü, Saltanat Kapı’dan başlayacak ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde son bulacak.

Her şenlikte birbirinden renkli görüntülere sahne olan ve Bursalıların her yıl merakla beklediği Köy Düğünü etkinliği ise 14 Nisan Pazar günü saat 12.00’da Armutköy ve Dereçavuş Mahallelerinde yapılacak. Armutköy’den kız alınacak ve ardından Dereçavuş köyünde yapılacak gerçek düğün ile bin yıllık gelenek günümüze taşınacak.

Fetih şenliklerinin en önemli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Osmangazi Kent Koşusu ile Tarihi Kent Koşusu Halk Maratonu yarışları ise 21 Nisan Pazar günü start alacak. Tophane Meydanı’ndaki Saltanat Kapı önünden sabah saat 10.30’da başlayacak Uluslararası Osmangazi Kent Koşusu’na katılacak yarışmacılar, 15 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için ter dökecek. Saat 10.35’de start alacak olan 4 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu Halk Maratonu ise Saltanat Kapı’dan başlayarak Pınarbaşı Meydanı’nda sone erecek.

19. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Şenlikleri, 28 Nisan Pazar Günü saat 12.00’da gerçekleştirilecek Rahvan At Koşusu ile sona erecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelen rahvan atları ve binicilerinin yer alacağı Rahvan At Koşusu ile Osmanlı’dan kalma gelenek günümüze taşınacak.

