Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin geçmişten günümüze barış ve huzuru yaymayı hedeflediğini vurguladı.

Erdoğan paylaşımında" Biz, bize sataşanların daha iki üç nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, cihana nizam verdik, adaletin kılıcı olduk. Bayrağımızın dalgalandığı her yere sadece huzuru ve barışı götürdük. Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz, biz ev sahibiyiz. Bin yıldır buradayız, inşallah “ilâ yevmi’l kıyame”, yani kıyamete kadar da yine burada olacağız. Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz. Bölgemizi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar inşallah tutmayacak. Emperyalist ve siyonist kan dökücüler sinsi emellerine ulaşamayacak. Allah’ın izniyle her türlü oyunu bozacak, her türlü senaryoyu yırtıp atacak kudrete, kuvvete, kapasiteye ve elbette basiret ve ferasete sahibiz. Tahriklere kapılmadan, sağduyu ve serinkanlılık içinde, dikkatli ve kararlı bir şekilde kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. 86 milyon olarak ebedî kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak oyunları bir kez daha bozacağız. Bizi etnik köken, mezhep ve hayat tarzı üzerinden bölmeye çalışanlara inat birbirimize tutunacağız, birbirimize sarılacağız, birbirimize güveneceğiz; birbirimizle hoşgörü ve empatinin diliyle konuşacağız. Ümitli, sabırlı, sağlam ve samimi adımlarla ilerlediğimiz Terörsüz Türkiye hedefine inşallah beraberce vasıl olacağız. Bu süreci alnımızın akıyla, şehit ve gazilerimizin emanetine en ufak bir leke bulaştırmadan inşallah başarıyla taçlandıracağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yeni bir kardeşlik destanını, yeni bir başarı hikâyesini hep birlikte yazacağız" dedi.