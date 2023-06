c) Kontenjan kapsamında, uygulamadan her bir ilçe bazında en fazla gerçek/tüzel kişinin faydalanabilmesi amacıyla; dış ilçelere tescilli araçlardan her bir gerçek/tüzel kişinin; sahip olduğu araçlardan, tescilli olduğu ilçede en fazla 1 adet araç için başvuruda bulunmasına ve talepte bulunulan plakanın değiştirilmemesine,