Olay, dün gece saat 22.00 civarında Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Çamlıca Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Görükle bölgesinde emlakçılık yapan 22 yaşındaki E.E., bir süre önce kendi üzerinde bulunan daireyi gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'a ait son model Mercedes Maybach otomobil ile takas etmek için anlaşmıştı. Ancak Karakuş, anlaşmaya uymayarak daireyi teslim etmeyince aralarında bir anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlık sonucu E.E. ile Bülent Karakuş, Çamlıca Park otoparkında buluştu. Ancak, taraflar arasındaki tartışma hızla şiddetlenerek küfürleşmeye dönüştü ve sonuçta kan aktı.

Bülent Karakuş, gece kulübü işletmecisi olarak bilinen şahıs, E.E. tarafından tabanca kabzasıyla darp edildikten sonra başından vurularak öldürüldü. Cinayet Masası dedektifleri, bu vahşet olayının faili olan E.E. ile suça karışan arkadaşları Y.T. (25) ve B.G. (21)'yi Yıldırım ilçesinde gözaltına aldı. Zanlı E.E.'nin daha önce Bülent Karakuş ile alışveriş yaparak ona bir gayrimenkul verdiği ve karşılığında otomobilini alacağı ancak aralarında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Olay anında zanlı E.E.'nin, "Sen benim malıma nasıl çökersin. Ben sana demedim mi?" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.