Yeşil ve çevre duyarlılığı ile kültürel mirasları koruma noktasında farkındalık oluşturmak için düzenlenen yürüyüşe 70 gönüllü katıldı. Gençler, Zeyniler'de 5 kilometrelik parkurda düzenlenen yürüyüş boyunca yeşilin binbir tonunu bünyesinde barındıran Uludağ'ın doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Türk Edebiyatının klasikleri arasında yer alan Çalıkuşu romanına ev sahipliği yapan Zeyniler'de Reşat Nuri Güntekin anısına yaptırılan ‘Çalıkuşu Evi'ni de ziyaret eden gençler kendilerine bu imkânı sağlayan Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.