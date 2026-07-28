Henüz bir yıllık geçmişe sahip kulübün 5 sporcusu, farklı kategorilerde Türkiye derecesi elde ederek hem ailelerini hem de İnegöl'ü gururlandırdı.

İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 1944 Ahıska Spor Kulübü, altyapıya yaptığı yatırımın meyvelerini kısa sürede almaya başladı. Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan sporcular, gösterdikleri başarılı performanslarla Türkiye'nin en iyi güreşçileri arasına girmeyi başardı.

Kulübün en büyük başarısı, U13 Grekoromen Güreş kategorisinde mücadele eden Rinat Mehmet'ten geldi. Başarılı sporcu, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, kulübüne de önemli bir gurur yaşattı.



Şampiyonada U11 Grekoromen Güreş kategorisinde mücadele eden Mustafa Osman ile U12 Grekoromen Güreş kategorisinde yarışan Mürsel Abbas, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan U9 Serbest Güreş kategorisinde Muhammed Ali Osman ile U12 Serbest Güreş kategorisinde mücadele eden Mürsel Abbas, Türkiye beşinciliği elde ederek organizasyonu dereceyle tamamladı.

"KISA SÜREDE GELEN BAŞARI GURUR VERİCİ"

İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Rüstem Musaoğulları, yaklaşık bir yıl önce kurulan kulübün kısa sürede böylesine önemli bir başarıya ulaşmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Dernek olarak kültürel faaliyetlerin yanı sıra sportif çalışmalara da büyük önem verdiklerini belirten Musaoğulları, 1944 Ahıska Spor Kulübü sporcularının ilerleyen yıllarda yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası organizasyonlarda da önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını ifade etti.

Musaoğulları, sporcuların yetişmesinde emeği bulunan antrenör Emrah Lütfü'ye, desteklerinden dolayı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman'a, ulaşım desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve katkı sunan herkese teşekkür etti.