Bursa’da gençleri spora yönlendirmek maksadıyla şehre yeni spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Panayır Mahallesi’ne kazandırdığı futbol tesisini düzenlenen törenle hizmete açtı.

Bursa’nın spor şehri özelliğinin güçlenmesi ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine olan desteğini yeni tesislerle sürdürüyor. Gençlere sporu sevdirmek, daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkan sağlamak amacıyla Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde kazandırılan Güneş Spor Futbol Sahası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesis içinde 2 takım için ayrı ayrı giyinme-soyunma odaları, duşlar, idari birimler, hakem odası, malzeme deposu, bay-bayan-engelli tuvaletleri ve mekanik-elektrik teknik odalar yer alıyor. Ayrıca bütün çevre aydınlatmaları, çevre ve yeşil alan düzenlemesi, otopark asfalt imalatı da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanvekili Ufuk Ay, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program öncesinde Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Doman Orkestrası sanatçıları tarafından konser verildi. Başkan Aktaş da sahneye çıkarak vatandaşlarla birlikte ‘Duyanlara duymayanlara’ şarkısını söyledi.

“Gençleri merkeze alan projeler yapıyoruz”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mahalleye kazandırılan futbol sahasının hayırlı olmasını diledi. Vatandaşlar tarafından istenen ana kucağı ve diğer taleplerin de önümüzdeki dönemde mahalleye kazandırılacağını söyleyen Başkan Aktaş, Bursa’nın Anadolu’nun farklı şehirlerinden göç almış bereketli bir şehir olduğunu belirtti. Bu çeşitliliğin bir kaynaşma vesilesi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Bursa’nın spor yönüyle de öne çıktığını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak ‘sporcu dostu ve genç dostu’ olma noktasında önemli hamleler yaptıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Gençleri merkeze alan projeler yapıyoruz. Genç nesillerin, spora olan ilgisini artırmak adına elimizden geleni gayreti ortaya koyuyoruz. Gençlerimizin küçük yaşta sporla tanışmaları için yeni sahalar ve tesisler yapıyoruz. Büyükşehir Belediyespor’un 26 farklı branşında 69 bin 250 lisanslı sporcu, 2 bin 250 aktif spor yaptırılan sporcu ve 124 millî sporcu bulunuyor. Çocuklarımızın en bir spor dalı ve en az bir sanat dalıyla ilgilenmesini istiyoruz. Geçen sene 520 spor kulübüne toplamda 4 milyon 500 bin TL destek sağladık. Bu sene ise 533 amatör spor kulübüne toplam 8 milyon TL nakdi yardımda bulunduk” dedi.

Futbol tutkunları için yeni spor tesisi

Sporların düzenli, güvenli ve nitelikli bir şekilde yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan tesisleri de şehre kazandırdıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Bu çerçevede Panayır Güneş Spor Futbol Sahası’nı da hizmete alıyoruz. 25 metre x 45 metre ebatlarında sentetik çim futbol halı sahası ile yarınların futbolcuları ve futbol tutkunları için yeni bir spor tesisini daha şehrimize kazandırmış olduk. İlçemize kazandırdığımız bu sahayla bölgede faaliyet gösteren spor kulüplerine, mahalle sakinlerine, okullara ve sivil toplum kuruluşlarına faydalanabilecekleri bir halı saha sunmuş olduk. Bu tesis için KDV hariç 3 milyon 725 bin TL harcamışız, bunun da 1 milyon 750 bin TL’sini Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan aldık. Panayır Mahallesi’nin sıkıntılarını da biliyoruz. Bunları da en kısa sürede çözmek istiyoruz. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi eliyle Panayır Mahallesi’ne hizmetlerin getirildiğini söyledi. Gerçek belediyecilik diyerek yaptıkları hizmetleri anlattıklarını söyleyen Özen, futbol sahasının mahalleli gençlere hayırlı olmasını diledi.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, tesisin Panayır Mahallesi’ne hayırlı olmasını dilerken, daha güzel hizmetlerin Osmangazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını dile getirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panayır bölgesinin planlı yapılaşmasının başladığını, sosyal donatı alanlarının da ortaya çıktığını belirtti. Alanı elde ettikten sonra lokal binasını yaptıklarını, sürecin sonunda da Büyükşehir Belediyesi tarafından futbol sahasının hizmete alındığını anlatan Dündar, tesisin Panayır gençliğine hayırlı olmasını diledi.

Panayır Mahalle Muhtarı Binali Taş, güzel hizmetin sevincini yaşadıklarını belirterek, tesisi mahalleye kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Panayır Güneş Spor Kulübü Başkanı Şafak Yıldırım, halı saha tesisini mahalleye kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, kendilerine her zaman destek veren Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç’a, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Şafak Yıldırım tarafından Başkan Alinur Aktaş’a günün anısına forma hediye etti. Açılış kurdelesini gençlerle birlikte kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra halı sahada topun başına geçerek penaltı atışı yaptı.