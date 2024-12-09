

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 18-25 yaş arasındaki gençlerin Bursa’yı tüm değerleri ile tanımaları amacıyla ‘Gençlik Bursa’da yollarda’ projesi yürütülüyor.

Her hafta Bursa’nın tarihi ve turistik mekanlarını tanıma imkanı bulan gençler, proje kapsamında son olarak Gölyazı’yı gezdi. Arkeopark Açık Hava Müzesi’nden Ağlayan Çınar’a, Aziz Panteleimon Kilisesi’nden tekne turuna kadar dolu dolu bir gün yaşayan gençler, Gölyazı’nın eşsiz güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.



Bursalı gençlere farklı kentlerin tanıtıldığı ‘Genç maceracılar yeni rotalar’ projesinin son durağı ise Kütahya Ekspres yolculuğu oldu. Doğanın büyüsü ve tarihin izleriyle dolu bir gün geçiren gençler, unutamayacakları eğlenceli hatıralar biriktirdi. ‘Genç gezginler yeni şehirler’ projesi kapsamında ise gençler Eskişehir’i keşfetme imkanı buldu. Tarihi zenginlikleri, modern dokunuşları ve kendine has atmosferiyle Eskişehir’de eşsiz bir gün geçiren gençler, kentin sokaklarında saklı hikayelere tanıklık ederek özel anları biriktirdi.