Olay, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde kurulan halk pazarında yaşandı. İddiaya göre 20 yaşındaki Sidret E.'nin alışveriş yaptığı sırada bebek arabasına astığı çantası bir kadın tarafından çalındı. Bu esnada bölgede devriye görevi yapan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri ekiplerince hırsız suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 38 suç kaydı bulunan N.A. olduğu tespit edildi. İfadesi alınan şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kadın şüpheli, cezaevine gönderilirken, polis ekiplerince içinde 6 bin lira bulunan çanta sahibi 1 çocuk annesine teslim edildi.

Vatandaşlar, toplu alanlarda görev yapan ve hızla olaya müdahale eden ekiplerden memnuniyet duyduklarını belirtirken, çantasını ve parasını kurtarılan kadın ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA