Edinilen bilgiye göre, paten süren gençler araç trafiğinin yoğun olduğu Altıparmak Caddesi’nde uzun süre yol boyunca ilerledi. Gençlerin zaman zaman araçların arasına girdiği ve sürücülere zor anlar yaşattığı görüldü.

Gençlerin kazaya davetiye çıkaran görüntüleri çevredeki vatandaşların tepkisini çekerken, sürücüler ani manevralar yapmak zorunda kaldı. Yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yetkililer, trafiğe açık ve yoğun kullanılan caddelerde bu tür davranışların hem paten sürenler hem de sürücüler için ciddi risk oluşturduğunu belirterek vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.