Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl Yenice köprülü kavşak mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Emre H. yönetimindeki 16 YA 709 plakalı otomobil, aniden duran sürücü yönetimindeki 16 AKD 512 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobildeki yolcu Fatma H.(51) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ