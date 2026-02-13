Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında İnegöl, Yenişehir ve İznik ilçelerinde 1 ile 5 arası büyükbaş hayvana sahip üreticilere yüzde 100 hibe ile kaba yem (mısır silajı) desteği sağlandı.

Artan yem maliyetlerinin küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, İşletme Tescil Belgesi bulunan ve ziraat odaları tarafından bildirilen her üreticiye 830 kilogram ağırlığında 1 balya destek sağladı.

Hayvan yetiştiricileri, artan yem maliyetleri karşısında kendilerine önemli bir destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.