Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda yapılan kapanış programına Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezai Tokat, Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Aksel, GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı İrfan Sezgin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, Tugay Siber Savunma Sistemleri A.Ş. CEO’su Buğra Yüksel, Siber Vatan programı ve Eğitim içeriği hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Ülkemizin siber güvenlik vizyonuna yön verecek yetkin insan kaynağını yetiştirmek ve gençlerin bu alandaki potansiyelini milli bir güce dönüştürmek amacıyla hayata geçirilen Siber Vatan programının kapanış etkinliğinde konuşma yapan Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Aksel, "Geçmişte vatan toprağı sınır kapılarında korunurdu. Bugün ise sınırlar; bilgisayar ekranlarında, veri merkezlerinde ve dijital ağlarda çiziliyor. Artık bir ülkenin bağımsızlığı yalnızca silahla değil, bilgiyle, yazılımla ve güvenlikle savunuluyor. Veri merkezleri, dijital kaleler, vatanseverlik; sadece bayrağı sevmek değil, ülkesinin verisini korumak, kurumlarının sistemlerini güvenli hale getirmek, gençlerini bilinçli bir dijital geleceğe hazırlamaktır. Vatanseverlik; veriyi korumaktır, sistemi savunmaktır, bilgiyi bilinçle kullanmaktır. Modern çağın görünmeyen Kahramanlarıdır. Bugünün dünyasında savaşlar ekranda oluyor, sınırlar kablolarla çiziliyor, cepheler sunucularda kuruluyor. Eskinin surları bugünün ‘firewall’ları oldu. Bir hastanenin sistemi çökerse, bir bankanın verisi çalınırsa, bir kamu kurumunun ağı ele geçirilirse; bu sadece teknik bir sorun değildir. Bu, milli güvenlik sorunudur. Klavyeye dokunduğunuzda, aslında bu ülkeye de dokunuyorsunuz. Bir uygulama geliştirirken, bir sistemi korurken, bir açık kapatırken Belki farkında değilsiniz ama ülkenin dijital kapılarını kilitliyorsunuz. Bu yüzden siber güvenlik uzmanları, modern çağın görünmeyen askerleridir. Onlar klavyeleriyle nöbet tutar, kodlarıyla sınır korur, fark edilmeden ülkesine hizmet eder. Siber güvenlik artık bir lüks değil, bir tercih değil, bir zorunluluktur ve aynı zamanda bir vatan görevidir. Bu alanda atılan her adım; ülkemizin bağımsızlığına, geleceğine ve çocuklarımızın yarınına yapılan bir yatırımdır" dedi.

GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı İrfan Sezgin ise Siber Vatan programı hakkında şu bilgileri aktardı: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tüm Türkiye’de Kalkınma Ajansları aracılığıyla yürütülen, siber güvenlik konusunda nitelikli siber güvenlik uzmanı yetiştirilmesi amacıyla yapılan Siber Vatan Programı kapsamında; eğitim müfredatı ve programı oluşturma, kapasite geliştirme, farkındalık ve motivasyon oluşturma gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilerek genç istihdamının artırılması amacıyla yürütülen Siber Vatan Programı kapsamında eğitimlerin yanında teknik geziler, usta çırak buluşmaları, konferanslar ve seminerler, mentör firmalar ile birebir çalışmalar, Capture the Flag (CTF) yarışmaları ile motivasyon oluşturulmakta ve inovatif fikirleri tetikleyen düşünme yapısının oluşmasına ve girişimcilik ruhunun gelişimine destek sağlanırken bir ürün ve/veya hizmete dönüşebilir fikirler için girişim geliştirme programı uygulanmaktadır. Programda öncelikle çevrim içi eğitimler verilmiş olup sonrasında gerçekleştirilen sınavı geçen öğrenciler yüz yüze eğitime katılmaya hak kazanmıştır. Denizli’de Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Pamukkale Üniversitesi iş birliği ile yürütülen yüz yüze eğitimlere 9 Şubat’ta başlamış olup sınavı geçen 40 öğrencinin katılımı ile devam etmiştir. Eğitimler bundan sonra önümüzdeki Mayıs ayında gerçekleşecek olan CTF yarışmasına yönelik hazırlıklarla devam edecektir. Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Pamukkale Üniversitesi iş birliği ile yürütülen programın ilimize hayırlı olmasını diler, katılan öğrencilerimize başarılar dileriz."