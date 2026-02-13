Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki üç araç henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın ardından trafikte ani yavaşlama yaşandı. Bu sırada aynı güzergahta ilerleyen motosiklet sürücüsü, önündeki servis aracına çarpmamak için ani fren yaptı. Sürücü, kontrolünü sağlayarak olması muhtemel bir kazayı son anda önledi. Tehlikeli anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA