Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetle çarpışan hafif ticari araç, savrularak bir iş yerinin girişindeki 3 motosiklet, 2 bisiklet ve mobilyalara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre A. (27) yönetimindeki 16 ALP 470 plakalı hafif ticari araç, Mert S. (18) idaresindeki 16 ABE 212 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol üzerinde bulunan bir iş yerinin girişindeki 3 motosiklete, 2 bisiklete ve ardından mobilya ürünlerine çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.