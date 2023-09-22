Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken aniden kalp krizi geçiren bir genç, hızlı bir müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Olay, 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla spor yapmak için buluşan genç, maç sırasında bir anda yere yığıldı.

Arkadaşları, hemen yanına koşarak durumu değerlendirmeye çalıştı. Ancak genç, kendine gelmediği için hemen 112 Acil Sağlık Servisi'ni aradılar. Sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra genç acil bir şekilde hastaneye taşındı.