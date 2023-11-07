Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 25 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.

Çarşamba sabah saatlerinde 12 derece olarak ölçülürken parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 26 dereceyi gösterecek.

Perşembe sabah saatlerinde sıcaklığı 14 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde sağanak yağış etkili olmaya başlarken, çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 25 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Cuma sabah saatlerinde 10 derece olarak ölçülürken gün içerisinde termometreler sağanak yağış geçişleriyle birlikte 21 derece seviyelerinde ölçülecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU