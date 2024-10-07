Bursa'da bugün en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 15 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağış ile birlikte termometreler en yüksek 25 derece seviyelerinde ölçülecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de ise en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 11 derece seviyelerinde ölçülürken gün içerisinde gökgürültülü sağanak etkisini gösterecel. En yüksek sıcaklık ise 25 derece seviyelerinde seyrediyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ