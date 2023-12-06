! Sabah saatlerinde termometreler 8 derece civarında seyrederken, gün içerisinde devam eden yağış geçişleri gökyüzünü bulutlu kılıyor. En yüksek sıcaklık 15 derece olarak ölçülüyor.

Perşembe gününe girerken sabahın serinliği hissediliyor, sıcaklık 9 derece seviyelerinde. Gün içerisinde yer yer etkili olan yağışlar, gökyüzünü gri tonlara büründürüyor. Termometreler günün en sıcak anında 16 dereceyi gösteriyor.

Cuma gününe adım atarken sabahın ilk saatlerinde hava 10 derece civarında. Gün boyunca devam eden sağanak yağışlar ve çok bulutlu gökyüzü, sıcaklıkları 12 derece seviyelerinde tutuyor. İyi haberler, hafta sonu için güneşli bir atmosfer bekleniyor.

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