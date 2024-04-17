Bursa'da haftanın üçüncü gününde sabah saatlerinde termometreler 16 derece olarak ölçülürken gün içerisinde çok bulutlu hava ile birlikte en yüksek sıcaklık 30 derece seviyelerinde ölçülecek.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de ise bugün sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 8 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklık 29 derece seviyelerinde seyrediyor.

İŞTE İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ