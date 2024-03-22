Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 4 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde yağmurlu havayla beraber en yüksek sıcaklık 10 derece olacak.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 1 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde karla karışık yağmurlu hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 9 dereceye kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ