Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 4 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde yağmurlu havayla beraber en yüksek sıcaklık 10 derece olacak.
İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 1 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde karla karışık yağmurlu hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 9 dereceye kadar tırmanıyor.
İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Kaynak: Öznur Dede